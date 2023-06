Madre de los menores encontrados en la selva estuvo viva por varios días y pidió a sus hijos que se fueran para sobrevivir

Siguen conociéndose nuevos detalles de la travesía de los cuatro menores desaparecidos en la selva y encontrados el pasado viernes por las fuerzas militares y miembros de la comunidad indígena en zona selvática del departamento del Guaviare, al sur del país.

Según el testimonio de una de las niñas que estuvo junto a sus hermanos desaparecida por más de 40 días en la selva colombiana, su mamá, Magdalena Mucutuy, quien falleció luego del accidente aéreo, estuvo viva por unos cuatro días y les pidió que dejaran el lugar del accidente para buscar sobrevivir.

Así lo contó Manuel Ranoque, padre de los cuatro hermanos que se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Militar de Bogotá.

VEA TAMBIÉN Se conocen las primeras imágenes en el hospital de los niños encontrados en la selva de Colombia o

“Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Entonces, antes de morir, la mamá les dice tal vez: ‘vayanse’”, relató Ranoque.

Ranoque también aseguró que no es “fácil preguntarles, porque son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien”.

Además, aseguró que cuando los niños estén en óptimas condiciones, podrán contar toda la travesía en la selva.

“De mi parte espero que los niños se recuperen bien, ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes lo sabrán, yo de mi parte no les puedo exagerar, quitar ni sumar”, agregó.

El accidente de la aeronave, en el que murieron tres adultos, incluida la madre de los menores, se produjo el pasado 1 de mayo, por lo que, según la versión de una de las niñas, Magdalena Mucutuy habría permanecido con vida hasta el 5 de mayo.

Cabe recordar que los trabajos de búsqueda empezaron hasta el 16 mayo, cuando las autoridades encontraron la aeronave accidentada y los tres cuerpos de los adultos, allí se percataron que los menores no estaban. Desde ese instante, la esperanza de encontrarlos con vida comenzó a florecer.

VEA TAMBIÉN Este es el estado de salud de los niños hallados en la selva colombiana o

Lesly Mucutuy, de13 años; Soleiny Mucutuy, de nueve; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de cuatro, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, bebé de un año, viajaban junto a su madre y otros dos adultos en la avioneta.

Las autoridades comenzaron la búsqueda por la zona y hallaron varias pistas de los niños con vida.

Huellas, frutas mordidas y biberones fueron algunas de las pistas que encontraron las autoridades y motivaron aún más la búsqueda en la que participaron centenares de miembros de las fuerzas militares y grupos indígenas de la zona.