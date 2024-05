Madres buscadoras marchan en México para pedir por sus hijos desaparecidos en el marco de la celebración de su día

En el marco de los festejos por el Día de la Madre, este viernes se presentan movilizaciones en la Ciudad de México para exigir por las personas desaparecidas en todo el país.

Las madres buscadoras y las familias de personas desaparecidas marchan este viernes 10 de mayo para alzar la voz y exigirles a las autoridades que trabajen en la localización de sus familiares y así conocer el paradero final de aquellos que por distintas circunstancias no se encuentran sepultura.

Los marchantes han exigido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconozca que las cifras de desaparecidos son más altas a las que se han divulgado como oficiales.

"Nosotros solas no podemos avanzar mucho, si no es con ayuda de las autoridades. No nos brindan el apoyo y ellos tienen la forma de hacer una averiguación y no lo hacen", dijo María Olivia Morales, madre buscadora.

"Todos los días son tristes, pero hoy, en especial, es el día más triste de mi vida porque no tengo a mi hijo", agregó.

Las manifestantes se congregaron en el monumento a La Madre en Ciudad de México para ir en caravana hasta el Zócalo, donde se encuentra la casa de gobierno.

Entretanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera habitual decidió no responder ninguna pregunta de las periodistas para dedicar unas palabras a las madres en su día con mariachis incluidos.