Maduro lanzó insultos contra Infobae y EVTV Miami por críticas a su gira en China

A su regreso a Venezuela tras su gira por China, Argelia y Cuba, Nicolás Maduro cargó contra los medios internacionales Infobae y EVTV Miami, a quienes acusó de desestimar su viaje diplomático, con el que promete alianzas para rescatar la economía del país.

"Yo me dedico a leer ahora mismo hasta a los medios más imbéciles, a los estúpidos. Leí hasta a los imbéciles de Infobae. Ellos pensaban "Maduro llegó y nadie lo iba a recibir", y los sorprendí. Ustedes saben que yo no anuncio mis giras internacionales sino que me voy y doy la noticia. Es llegando y los resultados, así que lo sorprendí. Para que ustedes vean hasta donde pueden llegar los imbéciles con sus estupideces mientras nosotros nos dedicamos a trabajar y a traer resultados para Venezuela", dijo durante su programa semanal, Con Maduro +.

Maduro afirmó que ambos portales de noticias se dedican a "la guerra psicológica" en América Latina. Además de señalarlos de ser financiados por sectores de la oposición venezolana.

"Desde Miami, con el billete que se robaron de Leopoldo López y Juan Guaidó, financian esta televisora EVTV, financiando al Matacura y la banda de imbéciles derrotados que se fueron de Venezuela, que viven de la plata que les dio robar a Guaidó sacan esta imbecilidad", antes de proyectar un video de una entrevista del periodista Leopoldo Castillo hablando de la gira.

Reiteró que en su visita a China firmó 31 acuerdos de cooperación en materia económica, tecnológica, científica, energética, agricultura, entre otros.