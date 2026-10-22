Marco Rubio concluye su visita a la India con una apuesta por el petróleo venezolano y la cooperación energética

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluyó este jueves su visita a la India tras impulsar una mayor cooperación energética entre los dos países y plantear que las empresas indias procesen más petróleo venezolano. La propuesta hace parte de los esfuerzos de Washington por ampliar los mercados para el crudo de Venezuela y diversificar las fuentes de suministro energético.

En su visita, Rubio se reunió con autoridades y empresarios indios, entre ellos representantes de Reliance Industries, el conglomerado que trabaja uno de los mayores complejos de refinación del mundo, y se ubica en Jamnagar, en el estado de Gujarat.

La empresa cuenta con instalaciones capaces de procesar crudo pesado, una característica fundamental para Venezuela, su petróleo es más denso y necesita equipos especializados para convertirlo en productos como gasolina y diésel.

Rubio aseguró que la India tiene capacidad para procesar más petróleo venezolano a medida que incremente su disponibilidad. Igualmente indicó que las empresas indias pueden llegar a ampliar su participación en la producción petrolera dentro de Venezuela, aprovechando concesiones que ya hay en el país.

No obstante, las conversaciones no finalizaron con el anuncio de un compromiso concreto de compra o inversión por parte de Reliance.

La iniciativa responde a intereses económicos y estratégicos. Washington contempla ampliar las opciones de suministro de petróleo y contempla la dependencia de determinados proveedores, así como la India necesita garantizar el abastecimiento energético de una economía con una alta demanda de combustibles.

El petróleo venezolano puede ser atractivo para las refinerías indias ya que algunas de sus instalaciones están listas para procesar crudos pesados. Esto dejaría aumentar las compras si existen condiciones comerciales y regulatorias favorables.

Sin embargo, hay un obstáculo importante: las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela. Rubio reconoció que va a ser necesario resolver posibles impedimentos provenientes de esas restricciones para facilitar un mayor procesamiento del crudo venezolano en la India.

De momento, aún no se anuncia qué medidas específicas se pueden adoptar ni cuándo entrarían en vigor.

La agenda de Rubio igualmente incluyó conversaciones con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, acerca del comercio, defensa, tecnología y cooperación energética.

El viaje se generó al momento en que Washington y Nueva Delhi tratan de avanzar en un acuerdo comercial, en medio de distinciones que tienen relación con los aranceles y las compras indias de petróleo ruso.

Rubio culminó su recorrido sin reunirse con el primer ministro Narendra Modi y sin visitar Nueva Delhi. Sus actividades se enfocaron en Bombay y en el complejo industrial de Jamnagar.