El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias ‘Blue’, una mujer señalada de participar durante ocho años en actos violentos en medio de manifestaciones públicas y de atentar contra integrantes de la fuerza pública. La detención se produjo en Cali, Valle del Cauca, en medio de la jornada de movilizaciones de este jueves 19 de noviembre.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la mujer también sería responsable de actividades de propaganda mediante grafitis, reclutamiento de jóvenes en universidades públicas y acciones relacionadas con la primera línea.

"¡En la era del Tigre a los violentos se les acaba el juego! Hoy, en Cali, fue capturada alias Blue, señalada de participar durante ocho años en actos violentos en el marco de manifestaciones públicas, incluyendo ataques contra servidores públicos y terrorismo", manifestó.

Aunque la captura se adelantó en Cali, las autoridades señalaron que la mujer tendría vínculos con actividades violentas en Bogotá, particularmente en las instalaciones de la Universidad Nacional. Así lo explicó el agente que presentó el resultado operacional al mandatario.

"Sería la encargada de adelantar las actividades con tendencia violenta a partir de la manifestación pública en la Universidad Nacional de Bogotá", indicó el uniformado, quien también señaló que la investigación apunta a ocho años de actividades de propaganda, elaboración de grafitis y reclutamiento de estudiantes.

La captura se conoció después de una jornada de manifestaciones que también dejó algunos episodios de violencia en Bogotá, Cali y Medellín. En la capital, las autoridades encontraron elementos en las instalaciones de la Universidad Nacional que, según indicaron, estarían relacionados con posibles acciones de intimidación y vandalismo. Además, videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre encapuchados y uniformados, así como el lanzamiento de papas bomba contra la fuerza pública.

Frente a estos hechos, De la Espriella insistió en que su administración respetará las movilizaciones pacíficas, pero actuará contra quienes utilicen las protestas para cometer delitos.

"¡La protesta pacífica se respeta, pero la violencia no se tolera! En la era del Tigre, quienes utilicen las manifestaciones para cometer delitos tendrán que responder ante la justicia. ¡La ley se hace respetar y la autoridad del Estado se impone con firmeza! ¡Ya no puedes esconderte en la capucha, bienvenida a la Patria Milagro!", concluyó.