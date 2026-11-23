Lo que prometía ser una noche de música para los seguidores de Beéle en Guadalajara, México, terminó convirtiéndose en un encuentro inesperado con el artista.

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El cantante barranquillero Brandon de Jesús López Orozco tenía previsto presentarse el pasado miércoles 18 de noviembre en el Estadio Panamericano. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para el inicio del espectáculo, se anunció la cancelación del concierto.

La decisión tomó por sorpresa a los asistentes y generó molestia entre quienes ya habían adquirido sus entradas. A través de un comunicado, la administración del escenario explicó que la suspensión se produjo por incumplimientos en las garantías y condiciones de seguridad por parte de la empresa organizadora, Talento Líder.

"Informamos que el concierto de Beéle, programado para este miércoles 18 de noviembre en el Estadio Panamericano, ha sido cancelado. Esta determinación se tomó de común acuerdo con las autoridades correspondientes, debido al incumplimiento de las garantías y condiciones de seguridad por parte del organizador del evento Talento Líder", señaló el recinto.

Asimismo, aclaró que la situación era ajena a su administración y que los asistentes debían dirigirse al organizador para resolver cualquier inquietud relacionada con la devolución del dinero de las entradas.

Posteriormente, se conoció que la cancelación estuvo relacionada con observaciones de Protección Civil sobre problemas en la estructura del escenario. La promotora Talento Líder explicó que la determinación respondió a las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos entre los asistentes y garantizar su seguridad.

Sin embargo, pese a quedarse sin el espectáculo que tenían previsto, los seguidores del colombiano terminaron viviendo una experiencia que difícilmente esperaban.

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Ese mismo día, Beéle publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que dejó claro que no quería abandonar Guadalajara sin compartir con las personas que habían llegado para verlo.

"La verdad no me quiero quedar con estas ganas que tenía de ver a todos mis fans de Guadalajara. Lleguen a mi hotel y me bajo a parcharla con ustedes un rato, ¿nos tomamos unas foticos o qué? Vamos a beber", escribió el artista.

La invitación fue atendida por decenas de seguidores que se acercaron al hotel Presidente InterContinental, ubicado sobre la avenida López Mateos. Allí, el cantante salió a encontrarse con ellos, compartió algunos momentos, se tomó fotografías y cantó brevemente, convirtiendo los alrededores del establecimiento en un escenario improvisado.

Los videos del encuentro comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios destacaron el gesto del colombiano y su disposición para acercarse a quienes habían esperado su presentación. "Necesitamos más artistas como Beéle", "Beéle escucha y conoce a sus fans" y "Qué increíble el detalle de Beéle", se lee en los comentarios que le dejaron al cantante.

Cabe resaltar que, tras la suspensión, la promotora Talento Líder informó que las personas que compraron entradas podían gestionar la devolución del dinero a través de la plataforma Munticket o mediante el correo electrónico support@munticket.com.mx. Por ahora, según los reportes conocidos, no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación en Guadalajara.