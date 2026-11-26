Soldados del Regimiento Presidencial del Kremlin se volvieron virales en las redes sociales por cuenta de unos movimientos que realizaron, como parte del protocolo, para recibir al mandatario ruso Vladimir Putin y al sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

Los dos soldados, antes de iniciar lo que fueron unos movimientos perfectos y ensayados, se miraron e hicieron un sutil gesto.

Tras la señal, el par de soldados comenzaron a realizar los actos protocolarios que finalizan con un movimiento de cabeza que llama la atención por la dinámica que imprime a la escena.

Putin recibió al sultán de Brunéi, según el afamado periodista Mario Nawfa, mientras Rusia busca fortalecer sus lazos con el Sudeste Asiático.

“Putin recibió al sultán Hassanal Bolkiah en el Kremlin para conmemorar 35 años de relaciones diplomáticas. Los líderes firmaron un acuerdo de asociación estratégica, y Putin espera que el comercio entre ambos países supere los 1.000 millones de dólares este año”, expresó en X.

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Mencionó que también se habló de la cooperación en materia de energía, defensa y seguridad.

“¡Moscú incluso ha ofrecido a Brunéi centrales nucleares flotantes! Rusia está fortaleciendo sus lazos en todo el Sudeste Asiático, impulsando el comercio y extendiendo su influencia más allá de Occidente”, precisó.