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María Corina Machado arrasaría a Delcy Rodríguez si se hicieran las elecciones presidenciales en Venezuela

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Si hoy fueran las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado vencería, por un amplio margen, a la jefe del régimen Delcy Rodríguez. La premio Nobel de Paz tendría el 60,6 % de los votos, en contraste, la dictadora alcanzaría apenas el 3,6 %. Una diferencia de 57 puntos porcentuales entre ambas, según una encuesta de Meganálisis correspondiente a finales de septiembre de 2026. Albany Colmenares, secretaria política de Vente Venezuela en Carabobo, habló en NTN24 al respecto y dijo: “el marcador no sería entre Delcy y María Corina sino Venezuela contra la dictadura, es una ciudadanía organizada contra el régimen que desea vivir en un país mejor”.

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