María Corina Machado arrasaría a Delcy Rodríguez si se hicieran las elecciones presidenciales en Venezuela

Si hoy fueran las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado vencería, por un amplio margen, a la jefe del régimen Delcy Rodríguez. La premio Nobel de Paz tendría el 60,6 % de los votos, en contraste, la dictadora alcanzaría apenas el 3,6 %. Una diferencia de 57 puntos porcentuales entre ambas, según una encuesta de Meganálisis correspondiente a finales de septiembre de 2026. Albany Colmenares, secretaria política de Vente Venezuela en Carabobo, habló en NTN24 al respecto y dijo: “el marcador no sería entre Delcy y María Corina sino Venezuela contra la dictadura, es una ciudadanía organizada contra el régimen que desea vivir en un país mejor”.