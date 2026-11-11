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Orientación sexual

Magic Johnson hizo dura confesión sobre la orientación sexual de su hijo: “Él me hizo cambiar”

noviembre 11, 2026
Por: David Lozano
Magic Johnson - AFP
Magic Johnson - AFP
El histórico exbasquetbolista de Los Angeles Lakers reconoció que inicialmente tuvo dificultades para asimilar que EJ Johnson era gay.

Magic Johnson, una de las máximas leyendas de la historia del baloncesto estadounidense, sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los episodios más personales de su vida: el momento en el que tuvo que enfrentar la homosexualidad de su hijo, EJ Johnson, y reconocer que, inicialmente, le había costado aceptar su orientación sexual.

El exjugador de Los Angeles Lakers abordó el tema durante una entrevista con la revista Variety, en la que recordó cómo reaccionó cuando su hijo le contó que era gay. Magic reconoció que sus expectativas estaban marcadas por el ambiente deportivo en el que había crecido y por la idea de que su hijo también podría seguir sus pasos en el baloncesto.

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“Cuando creces en equipos deportivos, te preguntas si tu hijo también jugará. Pero cuando vi que le gustaba jugar con muñecas y disfrazarse, pensaba: ‘¿Qué estás haciendo?’”, recordó el exdeportista.

La confesión de EJ no fue sencilla para la familia. Según relató el joven en la misma entrevista, sus amigos ya conocían su orientación sexual, pero sus padres fueron las últimas personas a las que decidió contárselo, pues sabía que, especialmente su padre, necesitaría tiempo para asimilarlo.

En 2010, cuando tenía 17 años, EJ habló con sus padres sobre su homosexualidad. La reacción inicial de Magic estuvo lejos de ser la que su hijo esperaba. De acuerdo con sus recuerdos, el exbasquetbolista comenzó a cuestionarlo y a establecer algunas restricciones sobre su manera de vestir y expresarse.

Según sus palabras, uno de los episodios que más recuerda EJ ocurrió durante el verano previo a su ingreso a la Universidad de Nueva York. En aquella época estaban de moda las bufandas masculinas y él acostumbraba utilizarlas, pero su padre no estaba de acuerdo con que las llevara dentro de su casa en Beverly Hills.

Él no podía soportarlo. Empezó a imponer reglas estúpidas: ‘No se permiten bufandas en la casa’”, recordó EJ al explicar que, en realidad, el problema no estaba relacionado con una prenda de vestir, sino con la dificultad de su padre para aceptar su manera de expresarse.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando el joven se trasladó a Nueva York para iniciar sus estudios universitarios. Apenas habían transcurrido un par de meses cuando Magic decidió visitarlo en su residencia estudiantil. Allí ocurrió uno de los momentos más importantes para ambos.

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EJ recordó que su padre lo abrazó con tanta fuerza que sintió que le estaba sacando el aire. Para él, ese gesto fue suficiente para comprender que, más allá de las diferencias y las dificultades que habían atravesado, seguía contando con el amor de su familia.

La historia también tuvo un proceso de adaptación para Cookie Johnson, madre de EJ, quien reconoció que necesitó tiempo y mucha reflexión para comprender la situación. Finalmente, ambos padres terminaron convirtiéndose en defensores públicos de su hijo y de la importancia de aceptar a las personas por quienes son.

La homosexualidad de EJ también llegó a la esfera pública en 2013, aunque no fue una decisión que inicialmente estuviera bajo su control. El portal TMZ publicó fotografías del joven caminando de la mano de otro hombre a la salida de una discoteca en Los Ángeles. Las imágenes generaron una amplia repercusión y lo llevaron a hacer pública su orientación sexual.

En aquella oportunidad, Magic respondió a las consultas del medio con un mensaje contundente: aseguró que él y Cookie amaban a EJ y lo apoyaban incondicionalmente. A partir de entonces, la familia comenzó a hablar con mayor naturalidad sobre el tema y se convirtió en un referente de apoyo para otras personas de la comunidad LGBTIQ+.

La historia familiar tiene, además, otro antecedente importante. El 7 de noviembre de 1991, cuando Magic se encontraba en la cúspide de su carrera deportiva, anunció que había dado positivo en una prueba de VIH y que se retiraba de Los Angeles Lakers. La noticia conmocionó al mundo del deporte, en una época en la que todavía existían enormes prejuicios y desinformación alrededor del virus.

Desde entonces, el exbasquetbolista se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas en la lucha contra el estigma asociado al VIH. Su experiencia también permitió que EJ conociera desde pequeño algunas de las dificultades que enfrentaba la comunidad LGBTIQ+, especialmente durante los años más difíciles de la epidemia.

Hoy, Magic Johnson habla con orgullo de su hijo y reconoce que aquella experiencia transformó su manera de pensar. En la entrevista con Variety, el exbasquetbolista resumió lo que significó ese proceso con una frase que refleja cuánto cambió su relación: “Él me hizo cambiar”.

El histórico deportista también reconoció que fue él quien tuvo que aprender a aceptar y comprender a EJ, y no al contrario. Una experiencia que, según sus propias palabras, terminó acercándolos mucho más como padre e hijo.

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