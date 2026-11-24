Marruecos, despojado este martes del título de campeón de África 2025 en beneficio de Senegal por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), anunció su deseo de "emprender todos los procedimientos legales necesarios" contra esa decisión.

La Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF), que manifestó su "protesta" por el rechazo de su solicitud de aplazar la decisión, podría acudir ante el Tribunal Federal suizo, que se pronuncia sobre el procedimiento, pero no sobre el fondo.

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En su comunicado, la FRMF menciona un "contacto" que, según ella, habría tenido lugar "entre el árbitro alemán, Ulrich Haas (uno de los tres árbitros jueces que emitieron la decisión), y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ​​48 horas antes de que se anunciara la decisión".

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió este martes "por unanimidad" otorgar a Senegal el título de la Copa de África de fútbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había sido proclamado campeón por decisión administrativa.

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El pasado 17 de marzo, el tribunal de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó a Senegal de su título y proclamó campeón a Marruecos, país organizador del torneo.

Dos meses antes en Rabat, Senegal había conquistado el torneo africano al imponerse a Marruecos (1-0) al término de una prórroga caótica: en señal de protesta por un penal concedido a los Leones del Atlas en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.