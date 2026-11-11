María Constanza Cipriani denuncia que funcionarios del régimen venezolano se encuentran en su casa para prohibir las visitas a su esposo Perkins Rocha

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en control del régimen venezolano, establecieron restricciones al acceso de visitantes al domicilio del abogado y preso político Perkins Rocha, quien permanece en detención domiciliaria con grillete electrónico.

María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, denunció que los funcionarios policiales limitan el ingreso de visitas a la vivienda sin orden judicial que respalde el operativo. La denunciante exigió que se respete su derecho a decidir sobre su propiedad privada ante la ausencia de documentación legal que justifique la medida.

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El abogado Perkins Rocha, preso político del régimen venezolano, cumple su condena bajo arresto domiciliario mediante la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico. Su detención se ha extendido por más de dos años sin que se haya modificado su situación judicial.

En diálogo de NTN24, Cipriani aseguró que los funcionarios "estaban obstaculizando el acceso incluso a los ascensores".

"No hay ninguna orden judicial donde diga que Perkins Rocha no puede recibir visitas", indicó.

"Es un atropello, una violación", agregó.

Cipriani aseguró que se percataron de la decisión en el momento en el que se disponían a recibir la visita de una persona a su esposo.

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La restricción de visitas representa una medida extraordinaria que afecta las condiciones de la detención domiciliaria de Rocha. El régimen venezolano no ha emitido declaraciones oficiales explicando los motivos de la presencia policial ni ha presentado documentación que sustente legalmente la limitación de acceso al domicilio particular.

La Policía Nacional Bolivariana del régimen no ha proporcionado información sobre la duración prevista de las restricciones de acceso ni sobre los fundamentos legales que motivaron el despliegue de funcionarios en el domicilio del abogado. Incluso, su esposa les pidió a los funcionarios la orden para colocar un cerco en su domicilio para impedir las visitas a Rocha.