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Martes, 20 de octubre de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado encabeza las preferencias presidenciales en Venezuela, según encuestas

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, le habla al pueblo venezolano. - Foto de referencia: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, le habla al pueblo venezolano. - Foto de referencia: EFE
Durante los últimos días, sectores de la oposición venezolana han intensificado sus exigencias para que se definan las fechas y las condiciones de los próximos comicios.

La premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, aparece como la principal opción en un eventual escenario electoral, con un respaldo del 60,6 %, de acuerdo con una encuesta de Meganálisis.

Según los resultados difundidos, Machado supera ampliamente a otros nombres incluidos en la medición.

El empresario Lorenzo Mendoza registra un 6,7 % de intención de voto, mientras que la sucesora del dictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, obtiene un 3,6 %.

El estudio también recoge percepciones sobre la situación económica de los ciudadanos.

De acuerdo con los datos citados, el 95,1 % de los consultados considera que sus ingresos no han mejorado, un indicador que refleja el descontento económico expresado por los participantes.

Otra medición, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg News, también ubica a Machado en el primer lugar.

En ese sondeo, correspondiente a septiembre, la opositora alcanza el 52 % de las preferencias, frente al 19 % de Delcy Rodríguez y el 8 % de Lorenzo Mendoza.

Durante los últimos días, sectores de la oposición venezolana han intensificado sus exigencias para que se definan las fechas y las condiciones de los próximos comicios.

Al tiempo, diferentes actores políticos debaten sobre las garantías institucionales y políticas que deberían existir para asegurar un nuevo proceso electoral.

El pasado domingo la oposición venezolana presentó el 'Gran Acuerdo Nacional' con el que se confirma a Machado como su principal líder.

Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron ratificar el mandato de cambio político expresado por los ciudadanos en las urnas, así como reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, quien permanece exiliada en Panamá.

Mediante su intervención virtual, Machado destacó la importancia de la iniciativa y la calificó como una de las más necesarias para impulsar la tan anhelada transición política.

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