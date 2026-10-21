María Corina Machado recibirá el Premio Sebastián Piñera a la Libertad entregado por expresidentes que advierten que "prepara su regreso a Venezuela"

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) anunciaron que, durante el XI Diálogo Presidencial que tendrá lugar el 10 de noviembre de 2026, se le otorgará a María Corina Machadao el Premio Sebastián Piñera a la Libertad.

El anuncio lo hizo este 21 de octubre por el Grupo IDEA, integrado por antiguos mandatarios iberoamericanos y españoles.

Según un comunicado, el reconocimiento contempla destacar a personas e instituciones que con su trabajo reflejan un compromiso con los valores democráticos y los principios éticos de la vida pública.

En la nota de prensa el Grupo advierte que “la Premio Nobel de la Paz y ahora Premio Sebastián Piñera a la Libertad, prepara su retorno a Venezuela en procura de unas elecciones presidenciales que le devuelvan a los venezolanos la experiencia de la libertad”.

Machado suma así un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria política. El Comité Noruego del Nobel resaltó entonces su papel en la articulación de la oposición venezolana al régimen y su defensa de elecciones libres.

La entrega del galardón se va a realizar en un acto que contará con la participación de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College; Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Víctor Bisonó, canciller de República Dominicana, y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

En el comunicado, el Grupo IDEA presenta a Machado como una figura principal en venezolana y destaca su perseverancia frente a las dificultades políticas del país. La organización ve que su trayectoria refleja un ejemplo de defensa de las libertades y de resistencia frente a las restricciones a la participación democrática.

El premio lleva el nombre del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera y se concede anualmente a personas u organizaciones que, a juicio de sus promotores, representan un compromiso sostenido con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

La distinción igualmente se produce en un momento en el que la oposición venezolana sostiene su exigencia de garantías electorales y de una salida política a la crisis institucional. Machado defiende la necesidad de recuperar la posibilidad de elegir libremente a las autoridades del país.

La ganadora del Nobel de la Paz mantiene su actividad política en un contexto de restricciones y presiones contra sectores contrarios al régimen venezolano. Su papel en la defensa de una transición democrática recibe el respaldo de diferentes actores internacionales, pero persisten importantes obstáculos para llegar a una solución política.

Con la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad, el Grupo IDEA busca destacar esa trayectoria y mantener la atención internacional de la situación venezolana.