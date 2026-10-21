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Henrique Capriles

Henrique Capriles Radonski descarta eventual candidatura en las elecciones presidenciales de Venezuela: "No está en mis planes"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Henrique Capriles Radonski, dirigente opositor venezolano - Foto: EFE
Henrique Capriles Radonski, dirigente opositor venezolano - Foto: EFE
Asimismo, el dirigente político reconoció el liderazgo de la premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

El dirigente opositor y diputado venezolano Henrique Capriles Radonski descartó presentarse nuevamente como candidato a la Presidencia de Venezuela.

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"No está en mis planes", afirmó durante una entrevista concedida este miércoles 21 de octubre a la periodista Shirley Varnagy, en el medio de comunicación Unión Radio.

"No está en mis planes, respuesta corta para no dejar las cosas en el aire, y para evitar las interpretaciones", expresó Capriles.

Durante la conversación, el exgobernador de Miranda también se refirió al panorama político nacional y reconoció el liderazgo de María Corina Machado dentro de la oposición venezolana.

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"Yo lo digo aquí y sin complejo, no sufro de eso, de despegarme de la realidad; el país cuenta con un mayor reconocimiento que es una mujer, soy pro-mujer, independientemente de las diferencias, porque además hemos competido en el pasado", mencionó.

Posteriormente, el dirigente político añadió: "Es el caso de María Corina, más allá de lo que yo pueda palpar".

Cabe recordar que Henrique Capriles Radonski ha sido candidato presidencial en dos ocasiones.

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En 2012, cuando se enfrentó a Hugo Chávez, y en 2013, tras el fallecimiento de este, cuando compitió contra Nicolás Maduro.

A su vez, Capriles Radonski ha ocupado diversos cargos de elección popular y representación legislativa en Venezuela.

Entre ellos: diputado al Congreso de la República, alcalde del municipio Baruta, gobernador del estado Miranda y diputado de la Asamblea Nacional.

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