Henrique Capriles Radonski descarta eventual candidatura en las elecciones presidenciales de Venezuela: "No está en mis planes"
El dirigente opositor y diputado venezolano Henrique Capriles Radonski descartó presentarse nuevamente como candidato a la Presidencia de Venezuela.
"No está en mis planes", afirmó durante una entrevista concedida este miércoles 21 de octubre a la periodista Shirley Varnagy, en el medio de comunicación Unión Radio.
"No está en mis planes, respuesta corta para no dejar las cosas en el aire, y para evitar las interpretaciones", expresó Capriles.
Durante la conversación, el exgobernador de Miranda también se refirió al panorama político nacional y reconoció el liderazgo de María Corina Machado dentro de la oposición venezolana.
"Yo lo digo aquí y sin complejo, no sufro de eso, de despegarme de la realidad; el país cuenta con un mayor reconocimiento que es una mujer, soy pro-mujer, independientemente de las diferencias, porque además hemos competido en el pasado", mencionó.
Posteriormente, el dirigente político añadió: "Es el caso de María Corina, más allá de lo que yo pueda palpar".
Cabe recordar que Henrique Capriles Radonski ha sido candidato presidencial en dos ocasiones.
En 2012, cuando se enfrentó a Hugo Chávez, y en 2013, tras el fallecimiento de este, cuando compitió contra Nicolás Maduro.
A su vez, Capriles Radonski ha ocupado diversos cargos de elección popular y representación legislativa en Venezuela.
Entre ellos: diputado al Congreso de la República, alcalde del municipio Baruta, gobernador del estado Miranda y diputado de la Asamblea Nacional.