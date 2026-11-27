Adultos mayores y sus tres hijos presentan desnutrición severa y requieren asistencia inmediata en el estado Zulia
Cinco integrantes de una misma familia atraviesan una situación crítica de salud debido a un cuadro de desnutrición severa en una vivienda ubicada en la casa 72-172 de la avenida 71 principal de la urbanización La Victoria, parroquia Caracciolo Parra Pérez, en el estado Zulia, Venezuela.
Los afectados fueron identificados como Ángel Bravo, de 84 años; su esposa, Mireya Josefina, de 79; y sus tres hijos: Ángel Gabriel, de 59; Nivana Josefina, de 54, y Tibet Beatriz, de 53 años.
Según la información difundida por medios regionales, los cinco presentan un avanzado deterioro físico.
De acuerdo con informes, tienen dificultades para movilizarse y prácticamente no cuentan con fuerzas para solicitar ayuda.
La familia, la cual necesita asistencia inmediata, reside frente al establecimiento comercial 'Mi Gran Fortaleza'.
Como consecuencia de la descompensación, recientemente, uno de sus integrantes, Ángel Gabriel, sufrió una caída.
Ante las condiciones en las que se encuentran, allegados de este núcleo familiar solicitan su traslado inmediato a una casa de abrigo donde puedan recibir atención y asistencia para preservar sus vidas.