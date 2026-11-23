El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, visitó este domingo por primera vez Venezuela para reforzar la relación del béisbol venezolano con Estados Unidos y darle una mayor proyección internacional.

La visita de Manfred a Caracas se da luego de que Venezuela se proclamó campeona del Clásico Mundial por primera vez, al vencer en marzo a Estados Unidos.

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También este año, los venezolanos celebraron la coronación de William Contreras como jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, con una actuación clave para que los Cerveceros de Milwaukee alcanzaran el primer título de su historia en Grandes Ligas.

"Estamos aquí para celebrar a los jugadores, a los entrenadores, esta gran victoria del Clásico Mundial, para celebrar al béisbol y este gran pueblo", dijo Manfred durante una ceremonia de reconocimiento a la "Vinotinto", según imágenes difundidas por la TV estatal venezolana.

El juego de pelota en Venezuela se vio muy golpeado por la fuerte crisis económica y política que enfrentó el país en la última década. Las academias se fueron y los jugadores de Estados Unidos dejaron de venir.

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La crisis en el béisbol fue resultado también de las sanciones impuestas entre 2019 y 2022, que prohibían a jugadores estadounidenses competir en Venezuela.

Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, anunció la inauguración de un centro de alto rendimiento para el béisbol de su país.

Es centro servirá para "que nuestros jugadores no tengan que ir a otras latitudes, sino que se formen y entrenen en Venezuela", indicó.

Antes de la ceremonia, recibió a Manfred en el palacio presidencial de Miraflores para "revisar asuntos vinculados al desarrollo de la disciplina, el intercambio deportivo y la proyección internacional", según un comunicado oficial.