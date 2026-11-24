Un fuerte temblor se registró este martes en México de magnitud 5,3, cerca de Chiapas, al sur del país.

De acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional de México, el movimiento telúrico fue localizado a 119 kilómetros al oeste de Mapastepec, Chiapas, y una profundidad de 6 kilómetros.

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Hasta el momento, las autoridades del Estado de Chiapas no reportan daños estructurales ni víctimas mortales.

El temblor se sintió con fuerza en la ciudad de Huixtla, ciudad y cabecera municipal ubicada en la región del Soconusco, al sur del estado.

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Las autoridades aseguraron que no se espera la generación de un tsunami para el Pacífico mexicano ni variaciones significativas del nivel del mar.

El sismo también se sintió con fuerza en Guatemala, según informaron algunos medios de ese país, y otros países centroamericanos.