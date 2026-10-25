María Corina Machado habría ingresado a Venezuela desde Colombia, según el diario ABC

El diario español ABC informó que María Corina Machado había ingresado a Venezuela desde Colombia en medio de un operativo diplomática internacional y tras casi nueve intentos fallidos de regreso. Según el corresponsal David Alandete, esta fue la segunda vez que la líder de la democracia intentó ingresar a Venezuela desde Colombia, la primera vez fue documentada por NTN24. Fuentes consultadas por el diario, aseguraron que había división en la administración Trump sobre el regreso de la Nobel de Paz y que fue decisiva la presión de congresistas republicanos de Florida.