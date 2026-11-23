El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propuso este lunes un nuevo impuesto para las fortunas de más de 100 millones de euros, a pocos días de las elecciones generales del domingo.

La iniciativa, que serviría para financiar prestaciones por crianza, vivienda o mejores servicios públicos, llega mientras los socialistas intentan subrayar sus diferencias con el conservador Partido Popular (PP), del que Sánchez sostiene que pretende rebajar los impuestos a los más ricos.

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Sánchez defendió su propuesta a través de la red social X. "Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010", escribió el político, al frente del país desde 2018.

"Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros (unos 110 millones de dólares) para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos", añadió.

Una tendencia en la izquierda europea

España no es el único país donde se plantea una medida de este tipo. Políticos de izquierda del Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros países han propuesto variantes de gravámenes a los más ricos, tanto para responder al malestar ciudadano por la desigualdad como para movilizar a sus bases electorales.

Las organizaciones empresariales, por su parte, suelen oponerse a estos impuestos. Advierten de que podrían empujar al exterior a los emprendedores que generan empleo y crecimiento.

España cuenta desde 2022 con un impuesto sobre las grandes fortunas, que se aplica a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros.

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Este gravamen se diseñó para complementar los impuestos autonómicos sobre el patrimonio y garantizar que las personas más adineradas contribuyan con independencia de la región donde residan.

Frente a la propuesta socialista, el PP prometió rebajas fiscales para las rentas medias y bajas y para los trabajadores jóvenes, además de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en tecnología y digitalización.

La mayoría de los sondeos proyectan que el PP ganaría las elecciones del domingo, pero sin alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. En ese escenario, el partido Vox podría convertirse en un árbitro decisivo para determinar la formación del próximo gobierno en España.