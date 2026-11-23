“Esta es una táctica del régimen”: Andreína Baduel sobre cuestionamientos a candidatos al TSJ en Venezuela

Familiares de los presos políticos en Venezuela impugnan a los candidatos postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y salieron a protestar, denunciando que algunos de ellos estarían vinculados a actuaciones contrarias al debido proceso, violaciones de los derechos humanos y faltas a la ética judicial. Andreína Baduel, hija del general fallecido Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, habló en La Tarde de NTN24 al respecto y dijo: “esta no será la única acción, vendrán más para seguir visibilizando como el régimen quiere engañar a la comunidad internacional haciendo parte de una supuesta reforma judicial a jueces que han sido los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos en el país”.