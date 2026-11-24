La Policía Metropolitana de Cartagena desplegó un cerco operativo en torno a un almacén de la cadena Éxito situado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector comercial de La Castellana, donde varios hombres armados mantienen retenidas a diversas personas en el interior del establecimiento desde horas de la mañana de este martes.

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El episodio habría comenzado cerca de las 8:00 a.m., cuando el lugar ya contaba con presencia de compradores y trabajadores; de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los sujetos habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto, pero ante la rápida reacción de los uniformados se habrían refugiado dentro del almacén.

Los presuntos responsables portaban armas largas y cortas, de acuerdo con los registros audiovisuales y los relatos de quienes presenciaron el hecho, mientras las versiones iniciales señalaban que varios hombres armados y encapuchados permanecían en el interior del comercio, donde habrían quedado atrapados después de que otros locales del sector abrieron sus puertas.

La Policía desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del almacén, ubicó varias patrullas en distintos puntos alrededor del edificio, acordonó el área cercana al establecimiento y apoyó las labores con el sobrevuelo de un helicóptero para controlar la situación dentro y fuera del comercio.

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Un vocero policial señaló que, hasta el momento, las autoridades no tienen información sobre personas heridas o fallecidas, mientras unidades de la institución permanecen en el lugar para atender la emergencia y lograr el control de la situación, al tiempo que continúa la verificación sobre las circunstancias en las que ocurrió el ingreso de los encapuchados al establecimiento comercial.

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