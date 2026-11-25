Russell Brand recibió por primera vez la visita de sus tres hijos desde que entró en prisión. Su esposa, Laura Brand, llegó este miércoles 25 de noviembre a la cárcel HMP Littlehey, en Cambridgeshire, Inglaterra, acompañada por los chicos, en un encuentro familiar que registró el diario británico The Mirror.

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Según el medio, Laura, de 39 años, llevaba en brazos a la hija menor de la pareja y uno de los niños ingresó tomado de la mano de Joe McCann, guardaespaldas del actor. El otro caminó acompañado por una mujer. La familia llegó en una camioneta y pasó primero al centro de visitantes antes de entrar al establecimiento penitenciario.

Los niños tienen 10, ocho y tres años. El periódico decidió no difundir fotografías en las que se pudiera reconocer a los menores, con el propósito de proteger su privacidad.

Esta fue la primera vez que los tres pudieron ver a su padre desde que Brand fue encarcelado el 9 de noviembre. Laura acudió anteriormente a visitarlo, pero sin los niños.

El Mirror también publicó detalles acerca de la adaptación de Brand a su nueva vida en la cárcel. Según una fuente penitenciaria citada por el periódico, el comediante se encuentra aislado de otros internos y pasa buena parte del tiempo en su celda.

“Los demás presos no tienen ninguna intención de relacionarse con él”, aseguró la fuente al diario británico. La misma persona aseguró que Brand come solo y que prefiere pasar fuera de su celda solo el tiempo necesario.

Estas versiones no se confirmaron públicamente por las autoridades penitenciarias. HMP Littlehey es un centro de categoría C destinado a hombres condenados por delitos sexuales, lugar donde los internos pueden participar en actividades de formación y preparación para su futura reintegración.

La visita familiar sucede pocos días luego de otra controversia que tiene relación con Laura. El 15 de noviembre, ella leyó en el programa de YouTube Sunday Service un mensaje que su esposo le envió desde prisión, en el que insistía en su inocencia.

“Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado”, afirmó Brand en el mensaje.

La publicación provocó una investigación de las autoridades británicas para determinar si el comediante incumplió las normas penitenciarias al difundir declaraciones públicas desde la cárcel. El Gobierno advirtió que los presos no pueden usar a terceras personas para eludir las restricciones sobre sus comunicaciones con los medios.

El comediante, de 51 años, fue condenado el 5 de noviembre por un cargo de violación y tres de agresión sexual, que tiene relación con cuatro mujeres. El tribunal de Southwark Crown Court le impuso una pena de diez años y medio de prisión.

Brand niega haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y manifestó que no es culpable de los delitos por los que fue condenado. Su esposa, por su parte, expresó públicamente que seguirá acompañándolo en este proceso.