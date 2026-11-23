Las autoridades turcas anunciaron este lunes un operativo para localizar a una leona vista en libertad en el norte de Estambul, con la participación de policías y expertos forestales.

La alerta se activó el domingo por la noche, cuando cámaras de vigilancia captaron imágenes borrosas de lo que parecía ser una leona en Uskumruköy, un barrio del norte de Estambul, indicó la Dirección de Naturaleza y Parques de Turquía.

VEA TAMBIÉN Maletín nuclear de Putin fue captado en cumbre con Trump y Xi Jinping: así funciona el misterioso artefacto o

El organismo envió de inmediato un equipo que revisó las grabaciones e inspeccionó la zona, pero "no encontró ningún animal", indicó en X.

Posteriormente, se desplegaron equipos con cámaras térmicas para realizar búsquedas más exhaustivas y se advirtió a los residentes de los alrededores.

"Tras las operaciones en una zona boscosa, el animal fue localizado. Los esfuerzos para capturarlo continúan, con un equipo que incluye veterinarios especializados sobre el terreno", señaló la institución.

Imágenes de videovigilancia de baja calidad, difundidas por medios turcos, parecían mostrar a un gran felino merodeando.

VEA TAMBIÉN Junta de Nvidia anuncia la reincorporación de Jensen Huang como CEO pese a escándalo con supuesta espía china: Gobierno Trump intervino o

La oficina del gobernador de Estambul, Davut Gül, confirmó la información y aseguró que "se están tomando todas las precauciones necesarias para capturarla con vida".

Las autoridades desplegaron importantes medidas de seguridad alrededor del área. Según la agencia estatal Anadolu, las labores de búsqueda también cuentan con el apoyo de un dron.

Aún no está claro cómo la leona llegó a la zona.

El año pasado, un león que escapó de un parque temático cerca del balneario de Antalya, en el sur de Turquía, fue abatido tras atacar a un hombre, según las autoridades locales.