Este lunes, Nvidia anunció la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo después de que las opiniones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos convencieran a su junta directiva de que no representaba ningún riesgo para la seguridad nacional, menos de dos semanas después de que el cofundador renunciara debido a un presunto escándalo de espionaje.

El presidente Donald Trump acogió con satisfacción la medida, calificándola de "decisión correcta y apropiada".

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La junta votó por unanimidad a favor de que Huang regrese como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, con efecto inmediato, después de que una serie de reuniones dejaran a los directores satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", según informó la compañía en un comunicado.

Nvidia no reveló los nombres de los funcionarios gubernamentales con los que consultó ni qué le dijeron a la junta directiva.

La decisión se produjo tres días después de que Trump instara públicamente a Nvidia a readmitir a Huang, calificándolo como "una de las mentes más brillantes del mundo" y diciendo que le "encantaría que se le diera una segunda oportunidad a Jensen".

Trump describió a Huang como "un buen hombre" que "tomó algunas malas decisiones" y dijo que la empresa debería volver a contratarlo "si fueran inteligentes".

Huang se había ofrecido a regresar, pero la junta directiva inicialmente se negó.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, había dicho en una teleconferencia sobre resultados la semana pasada que los directores habían aceptado por unanimidad su dimisión y que "no tenían intención de restituir a Jensen como director ejecutivo".

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", dijo Huang, agradeciendo a la junta directiva, al personal, a los accionistas y a su familia. "Estoy deseando volver al trabajo".

Huang, de 63 años, dimitió el 12 de noviembre tras las informaciones que apuntaban a que mantenía una relación con Alice Huang —sin parentesco alguno—, una antigua ejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que compró chips de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

Según los informes, los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que ella transmitió información a Pekín, que ha negado las acusaciones.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, declaró el lunes que los directores creen ahora que Huang "es la persona adecuada para dirigir Nvidia" y que su regreso beneficia los intereses de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes.

Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y primer presidente del consejo de administración de Nvidia durante la crisis, permanecerá en el cargo. La directora financiera, Colette Kress, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera.

Nvidia anunció que el comité de directores independientes creado a principios de este mes para investigar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera llevará a cabo la investigación hasta su conclusión. Huang apoya la investigación y se ha comprometido a cooperar, según informó la compañía.