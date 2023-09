“Me quebré todas las uñas tratando de evacuar”: concursante del Miss Universe Colombia que vivió el terremoto de Marruecos

Más de 2000 personas murieron por un potente sismo de magnitud 6,8 que sacudió Marruecos la noche del viernes 8 de septiembre, sembrando el pánico en Marrakech, ciudad cercana al epicentro, según un nuevo balance oficial.

VEA TAMBIÉN Estrellas de la selección de Marruecos acudieron a donar sangre para ayudar a los heridos tras el terremoto que ha dejado miles de muertos o

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento telúrico fue de magnitud de 6,8 y se produjo a una profundidad de 18,5 kilómetros, con epicentro 71 kilómetros al suroeste de Marrakech a las 23H11 hora local (22H11 GMT).

Una colombiana vivió los momentos de terror que dejó el fuerte sismo y fue Valentina Valderrama, mujer que participó en el Miss Universe Colombia 2023 representando al departamento de Risaralda.

La representante del certamen de belleza dialogó en La Tarde de NTN24 sobre lo que vivió en el momento de sismo y también contó cómo se encuentra la zona de Marruecos en donde ella se encuentra después del terremoto.

“Era mi segundo día de visita en Marruecos, estaba acostada porque eran las 11 de la noche, no tenía la noción del tiempo cuando todo empezó a moverse, empezó suave y a los segundos se empezó a mover mucho más fuerte, empecé a escuchar los vasos romperse, los cuadros caerse, veo las paredes agrietarse y decidí salir corriendo por el pasillo del hotel y veo que estaba lleno de humo por las gritas, el piso se empezó a desnivelar y el hecho de no encontrar la manera de salir porque las puertas de las escaleras estaban bloqueadas, pues no contaban con un terremoto tan fuerte; fue muy traumático”, aseguró la mujer.

VEA TAMBIÉN Terremoto en Marruecos: estos son los mensajes de consternación que dejaron futbolistas como Hakimi, Bono y Amrabat o

“Con mi familia estamos recorriendo la ciudad para saber qué decisión tomar y no pensé que hubiera sido tan fuerte, es ver como todas las personas están desplazadas, están en unos tapetes en el piso con unas sábanas puestas, aguantando el calor, no se ve gente auxiliando y estoy usando mis redes sociales para ver si conseguimos ayudas”, indicó Valderrama.

La modelo señaló que lo más traumático que vivió fue ver cómo se agrietaban las paredes y el piso, y ver que se dificultó la evacuación del hotel en el que se encontraba: “Me quebré todas las uñas tratando de abrir las puertas para evacuar, no se encontraban maneras de salir mientras todo se movía muy fuerte”.

“Mi familia y yo estuvimos presentes en el terremoto de Armenia en 1999 que dejó muchos muertos, pero la magnitud de este fue más fuerte”, agregó Valentina.

Por último, Miss Universe Risaralda concluyó que a ella le fue bien en comparación con lo que ha visto en las calles de Marruecos: “Me siento como en una bolita de cristal porque salgo a las calles de Marruecos y ha sido muchísimo peor lo que vivieron otros a lo que a mí me tocó”.