Momento angustiante: jaguar hirió a menor de edad que jugaba cerca de su jaula en zoológico de Lara, Venezuela

Un momento angustiante se vivió en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, en Barquisimeto, estado Lara (Venezuela).

VEA TAMBIÉN Pasmosa historia: niño de siete años sobrevive durante cinco días entre leones o

Esto, por cuenta de que un joven resultó lesionado en una mano tras acercarse demasiado a un jaguar que permanecía en su jaula.

A través de un video difundido en redes sociales se puede observar al muchacho junto al enrejado donde se encontraba el felino.

Según la información publicada por el medio regional Noticias Barquisimeto, se trataría de un menor de edad.

En las imágenes del comentado audiovisual se ve al joven tocando las patas del animal a través de la reja.

VEA TAMBIÉN Así se ve un oso después de hibernar o

En un primer momento, el chico tomó la situación como un juego, mientras ignoraba las advertencias de seguridad del zoológico.

Sin embargo, la situación cambió cuando el jaguar extendió una de sus patas y alcanzó la mano del chico con sus garras.

El incidente le habría provocado una herida que requirió atención médica. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su evolución.

VEA TAMBIÉN Alcalde peruano será procesado por arrastrar un cóndor andino durante celebraciones de fiestas patrias o

El video circuló en diferentes plataformas digitales como TikTok, Facebook y X (red social anteriormente llamada Twitter).