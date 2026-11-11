Secuestran a la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, La Guajira: el presidente De la Espriella ordenó "despliegue total" de la fuerza pública

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este miércoles que fue secuestrada la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento de La Guajira.

Se trata de Nancy Gómez, esposa de Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia. La mujer fue secuestrada a las 6:10 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre.

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De la Espriella ordenó un "despliegue total" de la fuerza pública y un plan candado para evitar que Nancy Gómez sea llevada a territorio venezolano.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho habría sido ejecutado por la guerrilla del ELN.

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"Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira. Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", indicó el mandatario colombiano.

"Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando. He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", añadió.