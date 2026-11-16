Impresionantes imágenes: Así se vio el ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Colombia

Más de 250 militares de Estados Unidos y 400 uniformados de Colombia realizaron el ejercicio conjunto denominado Vanguardia del Sur 27, las maniobras se hicieron en el fuerte militar de Tolemaida entre el 2 y el 11 de noviembre. Durante las jornadas, los soldados de ambos países realizaron entrenamiento en descensos rápidos desde helicópteros, maniobras de inserción aérea y ejercicios tácticos de combate; además de simulacros de atención y evacuación de militares heridos.