"No es un desaire al Rey, es un desaire a España": doctor en ciencias políticas sobre la no invitación de Felipe VI a México

México está listo para la posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ceremonia que se llevará a cabo el martes primero de octubre, día en que estará rodeada de presidentes de toda la región.

Entre los mandatarios que confirmaron su asistencia se encuentran Luis Arca, de Bolivia, Lula Da Silva, de Brasil, Gabriel Boric de Chile, entre otros.

Sin embargo, esta posesión ha levantado ciertas críticas de sectores que no comparten ciertas decisiones que se tomaron para la ceremonia de Sheinbaum, como la no invitación de Felipe VI por no haber pedido disculpas por la colonización española en la región.

Precisamente, NTN24 habló con Miguel Ángel Lara, doctor en Ciencias políticas e integridad electoral, quien analizó varios aspectos de la posesión de la primera presidenta de México.

"Iniciamos con una reforma judicial que debilitó mucho la independencia de jueces y magistrados en el país, con una reforma de la Guardia Nacional, donde pasa esas tareas a la Secretaría de Defensa y se militariza la seguridad pública", comentó sobre las criticadas medidas que retoma Sheinbaum.

Según el invitado, estos retos que tiene la presidenta, no le permite a sectores como la oposición ver con buenos ojos las reformas que lleva a cabo la izquierda mexicana en esta sociedad democrática.

Con respecto a la no invitación del Rey por parte del gobierno mexicano, Lara considera que México "no es un desaire al Rey, es un desaire a España", que es el segundo socio inversionista del país después de Estados Unidos.

"Los socios hay que cuidarlos", recalcó en su intervención, en la que expresó que AMLO no se irá expresamente pues estará muy presente en las decisiones de Sheinbaum.