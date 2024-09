“A AMLO le gusta el discurso nacionalista”: analistas sobre exclusión del Rey Felipe como invitado a la posesión de la presidenta Sheinbaum

Carlos López Jones, director de la firma consultora 'tendencias económicas y financieras" aseguró en entrevista con el programa ‘La Noche’ que su país actualmente está dividido frente a quienes apoyan al gobierno en su decisión y en quienes por el contrario, la cuestionan.

“Que el presidente y ahora su sucesora la señora Claudia Sheinbaum, son de un partido de fin de nacionalista y qué más nacionalismo puede haber que pedirle a quien te conquistó hace 500 años que te pida perdón”

El director del diario ‘El Debate’, Bieito Rubido manifestó que no es necesario tomar decisiones como ordenar el retiro de las representaciones diplomáticas, ante las diferencias que puedan llegar a tener los países. Pero, precisó que el gobierno de España no puede tolerar la afrenta que se le ha hecho al Rey Felipe VI, al no invitarlo a la posesión de la presidenta Sheinbaum.

“Todos los españoles se enfadarían mucho con este gobierno si hubiese una representación allí”, manifestó.

El reconocido columnista manifestó que el presidente saliente y la presidenta entrante, deben enfocarse es en atender la difícil problemática que enfrenta su país, “como combatir la delincuencia, no tener esa estadística de ser el país con más asesinatos. Eso es lo que tiene que hacer cualquier presidente. Pero, especialmente en este caso México que tiene el dudoso honor de liderar las estadísticas negras de la delincuencia”