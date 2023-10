"No podemos aceptar a gente de Gaza en este país como refugiados": Ron DeSantis, gobernador de Florida

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, dijo que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza tras la escalada del conflicto entre Hamás e Israel, que en una semana ha provocado el desplazamiento de miles de habitantes de la Franja de Gaza.

DeSantis, quien compite por la candidatura de presidencial del Partido Republicano, ha mostrado férreas posiciones frente a las políticas migratorias de Administración demócrata del presidente Joe Biden.

"No sé qué hará Biden, pero no podemos aceptar a gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso", afirmó DeSantis durante una parada de campaña en Creston, Iowa.

Por otra parte, se refirió puntualmente al conflicto entre israelíes y palestinos y señaló: "Si te fijas en cómo se comportan, no todos son de Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno de ellos cree en el derecho de Israel a existir".

Según plantea el político republicano, los estados árabes deberían aceptar a los refugiados de Gaza que intentan cruzar al sur hacia Egipto, en vez de ser “importados” desde Medio Oriente a Norteamérica.

El sábado 7 de octubre, a tempranas horas de la mañana, el grupo terrorista Hamás lanzó una ofensiva militar contra Israel, acción que el país hebreo replicó con una contraofensiva hacia la Franja de Gaza donde gobierna el grupo terrorista.

Este domingo 15 de octubre, la oficina del primer ministro israelí en un nuevo balance elevó el número de personas asesinadas y secuestradas por Hamás.

"Más de 1.400 personas fueron asesinadas y más de 120 israelíes fueron secuestrados por los terroristas de Hamás", declaró Tal Heinrich, portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu. El balance anterior era de más de 1.300 muertos.

Por otro lado, alrededor de un millón de personas han tenido que dejar sus casas en la Franja de Gaza debido a la respuesta de Israel tras el ataque terrorista de Hamás, informó este domingo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).