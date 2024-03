“Nuestra petición al Gobierno colombiano es que los traiga a Colombia para que se les hagan un proceso debido”: familiar de exmilitar colombiano señalado del asesinato del presidente de Haití

Luego del asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio de 2021 sigue el enigma sobre el papel que jugó un grupo de exmilitares colombianos que fueron culpados de haber participado en el crimen.

Los 17 exmilitares colombianos acusados de haber participado en el magnicidio de Haití fueron trasladados de prisión, así lo confirmó por medio de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia hace unas semanas.

Ante esta situación, los familiares de los exmilitares insisten en que los hombres son inocentes, además de señalar que fueron usados como “conejillos de indias”.

Para hablar sobre este tema, Andrés Gómez, hermano de John Jairo Ramírez, exmilitar apresado en Haití, conversó con el programa La Mañana de NTN24.

Durante su diálogo con el canal de las Américas, Andrés Gómez expresó: “lo que sabemos es que las bandas criminales de Haití tomaron el control de donde ellos estaban” y que desafortunadamente “sacaron a la mayoría de los presos”, pero su hermano y los que estaban con él “se quedaron ahí en la cárcel, no oyeron”.

“En los mensajes que él nos dejó, porque un policía haitiano antes de irse les entrega un celular, logró comunicarse con mi mamá diciéndole que no se preocupe, que no se fugaron porque ellos no le deben nada a nadie y quieren demostrarle al mundo entero su inocencia”, añadió.

El invitado señaló que “Haití es un país que no tiene control, lo controla las bandas criminales que últimamente han violado los derechos humanos de las personas y entran en sitios en donde estaban procesos de personas judicializadas”.

Sobre la situación de su hermano, Gómez acotó que no hay un juicio ni un proceso, por lo que “ellos llevan allá tres años abandonados sin que se les haya imputado un cargo”.

“Nuestra petición al Gobierno colombiano es que, por favor, como está en este momento en Haití y nuestra preocupación como familiares, los traigan a Colombia para que se les hagan un proceso debido, un juicio justo. Que, si ellos deben algo que lo paguen, con pruebas”.

“Pero si no existen las pruebas y si no hay garantías de un debido proceso, que nos los entreguen nuevamente a nuestro país, a sus familias (…) porque son cosas que psicológicamente nos encontramos muy mal”, añadió.

El diálogo de Andrés Gómez con el canal de las Américas finalizó enfatizando, nuevamente, con un pedido al Gobierno de Gustavo Petro: “Le pedimos al Gobierno colombiano que, por favor, nos los devuelva acá a Colombia y si ellos deben algo que paguen y si no, pues que los dejen en libertad”.