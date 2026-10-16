Nuevo ataque armado en escuela de EEUU prende alarmas ante preocupantes cifras de tiroteos durante 2026

En una escuela primaria de Oregón, Estados Unidos, se presentó un ataque armado por parte de un menor de 16 años, el cual habría sido abatido por el padre de alguno de los menores de la institución, según el reporte entregado por las autoridades. Este lamentable hecho de violencia, de acuerdo con la policía local, dejó como saldo cuatro víctimas fatales: tres niños de 5, 8 y 11 años, y un maestro. Este nuevo ataque armado sigue despertando preocupación en Estados Unidos y no es para menos, pues en lo que va del año se han registrado cerca de 350 tiroteos, los cuales han cobrado la vida de 361 personas.