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Diosdado Cabello
Programa: La Tarde

“Podría ser extraditado a nuestro país”: abogado sobre la posible extradición de Diosdado a Chile por su participación en el caso de Ronald Ojeda

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Tarde de NTN24 conversó con el abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, sobre lo que significa la primera condena por parte de la justicia chilena en el marco de la investigación por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y por el cual también podría ser pedido en extradición por la Fiscalía de Chile, Diosdado Cabello, involucrado en este delito.

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