La junta directiva de Nvidia descartó volver a incorporar a Jensen Huang como director ejecutivo, pese a que el fundador de la compañía expresó públicamente que estaría dispuesto a regresar si el consejo veía que su vuelta beneficiaría a la empresa. La decisión la confirmó Colette Kress, quien ocupa el cargo de CEO interina tras la salida del empresario.

En una entrevista con CNBC, Kress detalló que la renuncia de Huang fue aceptada por el consejo y que no existe, de momento, una intención de revertir esa determinación.

“Jensen renunció a su puesto en Nvidia. Y la junta aceptó su renuncia. La junta ha decidido no reincorporar a Jensen. Esa es nuestra declaración y lo que la junta ha decidido hacer”, afirmó.

La ejecutiva igualmente se refirió a las prioridades de la compañía en esta nueva etapa. Según indicó, Nvidia contempla concentrarse en el desarrollo de sus operaciones y en las relaciones con los diferentes sectores vinculados a su negocio.

“Queremos enfocarnos en estos momentos en hacer crecer nuestro negocio. Queremos crecer en términos de todo lo que debemos hacer con nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros accionistas, y eso es donde nos vamos a enfocar de ahora en adelante”, dijo Kress.

La decisión de la junta se conoció después de que Huang hablara acerca de la posibilidad de volver a la dirección de Nvidia, empresa que fundó hace 33 años. En declaraciones recogidas por Financial Times, el empresario sostuvo que estaría dispuesto a atender una eventual solicitud del consejo.

“Si el consejo considera que mi regreso beneficia a los accionistas, a los empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”, expresó.

Sus palabras impulsaron una campaña pública para promover su retorno. La iniciativa incluso recibió el respaldo condicionado del presidente Donald Trump, quien manifestó que estaba abierto a esa posibilidad. No obstante, ese apoyo no modificó la postura de la junta.

Según la información publicada, el consejo ya analiza candidatos internos y externos para ocupar de manera permanente el cargo que dejó Huang. Kress, de momento, se mantiene al frente de la compañía como CEO interina.

La revisión surgió tras publicaciones que lo vincularon con una empresaria china investigada por autoridad norteamericanas. La compañía aseguró que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o sus secretos corporativos hubiesen sido comprometidos.

Mientras progresa la revisión y se define quién va a ocupar el cargo de forma permanente, Nvidia mantiene su atención en la continuidad del negocio. La junta, por ahora, cerró la puerta al retorno de su fundador a la dirección ejecutiva.