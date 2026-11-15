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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Narcotráfico

País latinoamericano declara estado de emergencia por violencia relacionada con el narcotráfico

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Soldados y policías | Foto AFP
El objetivo será "fortalecer la seguridad" y "proteger a la población", dijo el gobierno en un comunicado.

El gobierno de Guatemala restringió este sábado temporalmente los derechos de movimiento y reunión en una zona del país azotada por la violencia ligada al narcotráfico, donde también podrá haber allanamientos sin necesidad de orden judicial.

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El estado de sitio se decretó por 30 días en los departamentos de Zacapa, donde ha habido al menos 17 muertos por ataques armados en las últimas semanas, e Izabal, ambos fronterizos con Honduras.

La región de Zapaca, según las autoridades, está controlada por el cartel de la familia Lorenzana, declarado el viernes por Estados Unidos como "grupo terrorista" y socio del cartel mexicano de Sinaloa.

El objetivo del estado del sitio es "fortalecer la seguridad" y "proteger a la población", dijo el gobierno en un comunicado.

Las medidas incluyen la limitación de reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas. Además, las autoridades podrán disolver "por la fuerza" toda reunión que no haya sido autorizada o si se realiza "portando armas".

El comunicado añade también que se podrán allanar domicilios o cualquier lugar cerrado "sin necesidad de la orden de un juez" ni permiso de los dueños.

El viernes cinco personas murieron a tiros, y otras tres resultaron heridas, en un caserío de la aldea La Majada, en Zacapa. En esa zona, recientemente se registró la masacre de ocho personas y el asesinato de un diputado.

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En el departamento de Izabal, donde medios locales reportan dos muertos a tiros el pasado viernes, opera el cartel de Los Mendoza, designado también como "grupo terrorista" por Washington. Esta familia opera desde el remoto departamento norteño de Petén, en la frontera con México y Belice.

El diario Prensa Libre informó el sábado, antes de anunciarse el estado del sitio, que el ejército podría desplegar un batallón de "entre 400 y 600 soldados" en la zona para patrullaje y control del área.

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