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¿Quién era alias ‘Primo Gay’? Uno de los criminales más buscados en Colombia capturado por De la Espriella

noviembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, era uno de los peores criminales en Antioquia que cayó en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño al norte del departamento, pertenecía a la subestructura 5 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y se habría separado recientemente para unirse al Clan del Golfo. Por información que ayudara con su captura, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 200.000 dólares y es acusado de ser quien atacaba las torres de energía y de extorsionar empresas, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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