Político francés pidió a Trump devolver la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca le dio tajante respuesta

En las últimas horas el político francés de centroizquierda del Parlamento Europeo Raphaël Glucksmann lanzó una polémica propuesta a Estados Unidos en medio de

El eurodiputado dijo que Donald Trump debería devolver la Estatua de la Libertad a Francia, lugar en el que fue construida porque, a su juicio, los valores que llevaron a su país a ofrecer la estatua en 1884 ya no son representados.

Cabe recordar que la estatua diseñada por el escultor francés Auguste Bartholdi y fue entregada por parte de Francia a Estados Unido como regalo el 4 de julio de 1884, con motivo del centenario de la Declaración de Independencia.

Tras unas horas de la controvertida declaración del político europeo, la Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense, respondió con un tajante "por supuesto que no".

La encargada de darle respuesta a las palabras de Glucksmann fue Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Pero las palabras de la funcionaria no terminaron ahí y lanzó una pulla al eurodiputado: "Mi consejo para ese político francés de bajo nivel no identificado sería recordarle que solo es gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento".

Y finalizó señalando que en Francia "deberían de estar muy agradecidos con nuestro gran país".

Tras la respuesta, Glucksmann hizo una nueva declaración, esta vez, hacia el pueblo estadounidense:

"Nuestros dos pueblos están íntimamente unidos por la Historia, la sangre que derramamos y la pasión por la libertad que compartimos, una pasión simbolizada por esta Estatua que fue ofrecida a los Estados Unidos por Francia para honrar su gloriosa Revolución", aseguró.

Asimismo, respondió a uno de los comentarios de Leavitt y señaló que, "como dijo la secretaria de Prensa de esta vergonzosa Administración: sin su nación, Francia habría "hablado alemán". En mi caso, va más allá: simplemente no estaría aquí si cientos de miles de jóvenes estadounidenses no hubieran desembarcado en nuestras playas de Normandía".

"Pero la América de estos héroes luchó contra los tiranos, no los aduló. Era enemiga del fascismo, no amiga de Putin. Apoyó a la resistencia y no atacó a Zelenski", agregó.

Del mismo modo, el diputado aclaró que su intención no es "robar" la estatua, sino expresar que la libertad ya no es representada por la unión americana:

"Por supuesto, nadie irá a robar la Estatua de la Libertad. La estatua es tuya. Pero lo que representa es de todos. Y si el mundo libre ya no interesa a su gobierno, entonces tomaremos la antorcha, aquí en Europa".