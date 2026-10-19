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San Andrés

Por presunta extorsión y secuestro, capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins: esto se sabe

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins - Foto: Fiscalía
Capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins - Foto: Fiscalía
La Fiscalía logró establecer que el exmandatario aparentemente contactó a una organización criminal para intimidar a dos contratistas y exigirles pagos de hasta 3.000 millones de pesos, con el objetivo de permitirles mantener su actividad comercial en la isla.

Everth Julio Hawkins, exgobernador de San Andrés, fue capturado por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.

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Una investigación de la Fiscalía terminó señalando al exmandatario en un hecho sin precedentes en el archipiélago. La Fiscalía había revelado este lunes, 19 de octubre, que se adelantan más de 33 investigaciones por hechos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de San Andrés. Sin embargo, lo que no se sabía era que un exmandatario departamental estaba involucrado en hechos de extorsión y secuestro.

“La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla. En ese sentido, el exmandatario fue capturado en Barranquilla (Atlántico) por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente”, señaló la Fiscalía.

Asimismo, en el transcurso de la investigación, la Fiscalía logró establecer que el exmandatario aparentemente contactó a una organización criminal para intimidar a dos contratistas de la Gobernación y exigirles pagos de hasta 3.000 millones de pesos, con el objetivo de permitirles mantener su actividad comercial en la isla.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como Las Salsas Mexicanas para intimidar a las víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares”, advirtió el delegado para la criminalidad organizada, Raúl Humberto Flechas.

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Según Flechas, el exgobernador incluso habría retenido de manera ilegal a un familiar de un contratista para insistir en el pago de una millonaria suma que tenían pendiente, producto de una extorsión previa.

Hasta el momento, la investigación ha permitido documentar dos afectados, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos. En uno de los casos, la presión, al parecer, incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará al capturado ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

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