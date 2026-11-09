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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Francia

Campeón olímpico competirá por la presidencia de Francia y plantea la posibilidad de participar en los juegos de Los Ángeles 2028

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Teddy Riner, campeón olímpico francés - Foto EFE
Teddy Riner, campeón olímpico francés - Foto EFE
En los Juegos en la capital francesa, el nuevo candidato fue el encargado de encender el pebetero, junto a la exatleta Marie-José Perec.

La leyenda del judo Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2027, en un video publicado en sus redes sociales.

Los franceses están llamados a elegir al sucesor de Emmanuel Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato, en las presidenciales que se celebrarán a doble vuelta, el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027.

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"Me llamo Teddy Riner y hoy, mirándolos directamente a los ojos, les digo que soy candidato a la elección presidencial de 2027", declaró el guadalupeño de 37 años en este anuncio sorpresa.

"La lucha siempre ha formado parte de mí. Sé lo que es pelear, caer y levantarse una y otra vez", añadió el judoca aún en activo, sentado frente a una biblioteca, vestido con una camisa blanca y una chaqueta oscura.

Riner, un coloso de 2,03 m de altura y alrededor de 140 kilos de peso, es el único judoca de la historia con tres títulos olímpicos individuales de los pesos pesados (2012, 2016 y 2024), a los que se suman otros dos por equipos (2020 y 2024) y dos bronces (2008 y 2020).

Uno de los objetivos del judoca, según afirmó tras los Juegos de París en 2024, era un cuarto título olímpico individual en Los Ángeles 2028.

En una larga entrevista concedida al diario Le Parisien, Riner asegura que piensa continuar con su carrera deportiva y participar en los Juegos de 2028, aunque matiza: "Si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan".

En los Juegos en la capital francesa, Riner fue el encargado de encender el pebetero, junto a la exatleta Marie-José Perec.

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Riner explica en la entrevista publicada este lunes por Le Parisien que su decisión de presentarse se remonta a después de los Juegos de París, donde vio "unirse a todo un país, orgulloso, feliz... y luego dividirse unas semanas después".

Aunque admite que "ciertamente ya hay muchos candidatos", asegura que tiene la intención de "llegar hasta el final" y confía en tener "posibilidades".

Los sondeos sitúan como favorita a la presidencia a la ultraderechista Marine Le Pen, y al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, como su rival en el balotaje.

"El único riesgo que veo hoy es estar resignados a elegir entre dos opciones, las de los extremos", dijo Riner, que se declara ni de derechas ni de izquierdas.

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