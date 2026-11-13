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Accidente

Buque colisiona con un crucero y lo deja parcialmente sumergido en importante río de Estados Unidos: hay rescates en curso

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto referencia: EFE
Foto referencia: EFE
El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación.

Un buque tanquero impactó este viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, por lo que varios pasajeros fueron rescatados de las aguas del río Misisipi, según reportes oficiales.

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, según reportes de prensa local.

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Imágenes de la televisora local WDSU mostraron al crucero parcialmente sumergido, con algunos pasajeros en el agua.

De acuerdo con declaraciones del vicegobernador Billy Nungesser a esa cadena, al menos 12 personas fueron extraídas del agua y hay buzos trabajando en la zona.

Dijo estar preocupado porque usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

El Puerto de Nueva Orleans en una declaración a medios de prensa indicó que la prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia.

“Se trata de un incidente en curso que aún está en desarrollo. El número de heridos y la causa de la colisión aún no se han confirmado", informó.

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