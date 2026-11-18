Madre teme por la vida de su hijo en la cárcel de Ramo Verde: “se le ha violentado todo su derecho”

Siete años y medio sin libertad y su vida podría estar en peligro, ese es el caso de Rodery Leonardo Prieto Sánchez, teniente de la aviación venezolana que permanece detenido desde mayo de 2019 por el famoso caso Sukhoi. En conversación con El Informativo de NTN24, María Mariela Sánchez, madre de Rodery Leonardo Prieto Sánchez, habló del caso de su hijo.