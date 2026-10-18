¿Por qué Estados Unidos no ha logrado doblegar a Irán?

Christian Villanueva López, director y fundador de la revista Ejércitos, estuvo en la entrevista de Tomás Mosciatti hablando del conflicto que sostienen Estados Unidos e Irán y explicó porque la potencia norteamericana no ha podido doblegar al régimen de los Ayatolás. “Es una cuestión de límites a la escalada, la evolución técnica de los últimos años ha mostrado la aparición de armas que hacen que una potencia con recursos limitados pueda beneficiarse y así es como Irán ha puesto cientos de drones y de misiles. Lo que estamos viendo no es que Estados Unidos sea incapaz, les ha hecho un daño enorme, pero no es suficiente contra un adversario con determinación”, señaló el invitado.