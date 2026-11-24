Este martes 24 de noviembre, el dólar oficial (BCV) en Venezuela está en Bs. 919,82 y el euro (BCV) en Bs. 1.011,18.

VEA TAMBIÉN Así de costosos están los alimentos en Venezuela: ciudadana califica como "invivible" la situación mientras expone el precio de una pequeña bandeja de fresas o

Por su parte, en el mercado no oficial (USDT), el dólar ronda los Bs. 1.100,47.

Según la dirección del BCV, institución controlada por el chavismo, "esta escalada es impulsada por la presión de liquidez de fin de año y los límites de la intervención cambiaria oficial".

VEA TAMBIÉN Mientras Delcy Rodríguez dice que habrá una "explosión económica", los pensionados venezolanos recibieron dos pagos que juntos no alcanzan un dólar o

Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial en 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Así se encuentra la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela: pasó de ser un motor industrial clave a un complejo severamente deteriorado o

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.