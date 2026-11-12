"Pensé que era la vida real": un nuevo video de GTA 6 desconcierta a los fanáticos por su nivel de realismo y lo que mostró de Miami

Un video de apenas unos segundos de Grand Theft Auto VI logró lo que pocos avances promocionales logran: hacer que los espectadores duden de si están viendo un videojuego o una grabación de la vida real. Las imágenes dejan ver una calle de Vice City con automóviles personalizados, peatones y una perspectiva que imita el estilo espontáneo de un video grabado con un teléfono celular.

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La publicación apareció el 11 de noviembre en la cuenta de Instagram Only in Dade, conocida por compartir imágenes de situaciones cotidianas en el condado de Miami-Dade, Florida. Por el tipo de contenido que suele divulgar ese perfil, algunos usuarios creyeron inicialmente que se trataba de una grabación auténtica de Miami. No obstante, la escena corresponde a material de GTA 6 y ya está circulando por todas las redes sociales.

La reacción de los espectadores fue inmediata. Algunos pensaron que el video era real y otros sospecharon que fue generado con inteligencia artificial. “I genuinely thought this was real life dawg wtf” (“De verdad pensé que esto era la vida real”), escribió uno de los usuarios, según recopiló el medio Dexerto. Otro dijo que había revisado las imágenes varias veces sin poder creer que fueran parte del videojuego.

La publicación lleva el mensaje “Miami is officially a simulation” (“Miami oficialmente es una simulación”), acompañado de la etiqueta #OnlyinViceCity. Rockstar Games también compartió el material en sus historias de Instagram y dio interacción a la publicación original, un gesto que reforzó su relación con el próximo lanzamiento de la compañía.

El detalle más llamativo es que la secuencia no surgió de la nada. Las imágenes recrean una situación que tienen relación con una campaña promocional anterior de GTA 6, en la que vehículos personalizados inspirados en el universo del juego fueron exhibidos en Miami con la participación de West Coast Customs.

La nueva grabación reproduce esa escena dentro de Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que va a ser uno de los escenarios principales de la entrega.

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El video muestra los automóviles estacionados junto a una calle concurrida, personas caminando por las aceras y tomas desde una perspectiva en primera persona, como si alguien estuviera registrando el momento con su celular.

La similitud entre la escena virtual y las imágenes de la campaña en el mundo real genera comparaciones entre las dos versiones. La iluminación, los reflejos, los detalles de los vehículos y los movimientos de los personajes contribuyen a que la secuencia parezca una grabación cotidiana.

Sin embargo, un clip promocional de esta duración no permite establecer por sí solo cómo se comportará el juego en todas sus situaciones ni representa en sí, una muestra completa de su jugabilidad.

La publicación llega en la recta final de la espera por Grand Theft Auto VI. Rockstar tiene previsto lanzar el título el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Mientras se acerca la fecha, cada material alimenta las conversaciones acerca del apartado visual y las posibilidades del mundo abierto. Esta vez, la atención no se enfocó en una persecución o una misión, sino en una escena aparentemente común que consiguió confundir a parte del público.