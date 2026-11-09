Desde las celdas del régimen: prisioneros políticos proponen el exilio a cambio de excarcelación

Ya son 269 días los que han transcurrido desde el 13 de febrero, día en el que Jorge Rodríguez prometió como plazo para la liberación de todos los prisioneros políticos. Pero mientras el tiempo avanza con promesas incumplidas y el infame y atroz encierro continúa desde las celdas del régimen siguen sumándose voces de prisioneros políticos que proponen una salida voluntaria del país para lograr su excarcelación plena, es decir, el exilio a cambio de su libertad.