NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Presos políticos en Venezuela
Programa: La Noche

Desde las celdas del régimen: prisioneros políticos proponen el exilio a cambio de excarcelación

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Ya son 269 días los que han transcurrido desde el 13 de febrero, día en el que Jorge Rodríguez prometió como plazo para la liberación de todos los prisioneros políticos. Pero mientras el tiempo avanza con promesas incumplidas y el infame y atroz encierro continúa desde las celdas del régimen siguen sumándose voces de prisioneros políticos que proponen una salida voluntaria del país para lograr su excarcelación plena, es decir, el exilio a cambio de su libertad.

También le puede interesar

Presos políticos | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

Desde las celdas del régimen: prisioneros políticos proponen el exilio a cambio de excarcelación

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, Mojtabá Jamenei, líder del régimen iraní y Donald Trump, presidente de EEUU - Fotos: AFP
Irán - EEUU

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Presidente, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Ofensiva

"Una campaña ofensiva que es contundente contra la amenaza de los grupos terroristas": Diego Molano sobre acciones de De la Espriella en Colombia

María Elvira Salazar, congresista republicana /FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Análisis del reconteo de votos en EEUU: “Es difícil que el demócrata pueda revertir el triunfo de María Elvira Salazar”

Boceto de Cilia Flores/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Cilia Flores

"El interinato de Delcy no tiene mucho interés en que Cilia salga de prisión": abogado Carlos Ramírez

Cárcel Cecot en El Salvador - AFP
El Salvador

¿Un Cecot para Haití? Estados Unidos proyecta una cárcel de alta seguridad para pandilleros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Desde las celdas del régimen: prisioneros políticos proponen el exilio a cambio de excarcelación

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Actualidad

Ver más
Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques (Miranda, Venezuela) - Fotos: Instagram
Los Teques

Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques: la comunidad señala presunta "omisión de socorro"

Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

DE LA ESPRIELLA CONTRAATACA "CON TODA LA FUERZA": macro operativo en Tolima tras trágico atentado

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques (Miranda, Venezuela) - Fotos: Instagram
Los Teques

Adulto mayor falleció durante un recorrido en transporte público en Los Teques: la comunidad señala presunta "omisión de socorro"

Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

DE LA ESPRIELLA CONTRAATACA "CON TODA LA FUERZA": macro operativo en Tolima tras trágico atentado

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Nayib Bukele, presidente de El Salvador / Foto: AFP
Nayib Bukele

Totalmente calcinado: así encontró la Policía de Haití el vehículo en el que se transportaban los salvadoreños que Nayib Bukele busca rescatar

Christa Pike sobrevivió a ejecución - AFP
Pena de muerte

Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales en intento de ejecución en EE. UU.: "Despertó y empezó a hablar"

Captura de alias ‘Majiño’ - Foto: Policía de Colombia
Captura

Contundente golpe al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ en el Valle del Cauca: capturado segundo cabecilla y explosivista de la organización

John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

Oro venezolano en la mira de Washington: aseguran que empresas de EE. UU. están listas para invertir en minería

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023