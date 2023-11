“Es violencia, es brutalidad y no son acciones humanas”: portavoz del kibutz Nir Oz habla sobre rehenes secuestrados por Hamás

El programa La Noche de NTN24 dialogó con Irit Lahav, portavoz del kibutz Nir Oz en Israel, en donde fueron secuestradas varios civiles durante la incursión militar del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre.

En primera instancia Lahav se refirió a la liberación de una decena de rehenes que permanecían bajo el poder del grupo extremista, esto en el marco de la tregua alcanzada entre el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y Hamás.

VEA TAMBIÉN Ejército israelí confirmó que la Cruz Roja ya tiene al tercer grupo de rehenes liberados por Hamás o

“Es muy emocionante ver que once de los rehenes están siendo liberados de la Franja de Gaza a Israel… Hay varios niños que fueron tomados y estaban en la Franja de Gaza de tres a doce años… también de dieciséis y dieciocho, y sus madres que fueron secuestradas y sacadas de sus casas”, sostuvo.

Desde que inició la tregua entre ambos bandos, el pasado 24 de noviembre, Hamás ha liberado en tres entregas alrededor de 40 civiles de nacionalidad israelí y 18 extranjeros. Un cuatro grupo fue liberado este 27 de noviembre en el que se encuentran los 11 integrantes del kibutz Nir Oz.

Al respecto, Irit Lahav señaló que, aunque se han excarcelado a varios de sus integrantes, esperan la pronta liberación de quienes aún permanecen en cautiverio. “Cuando ves algo como esto te preguntas dónde está el límite moral de las acciones de alguien…están haciendo lo que quieren, es algo terrible”, añadió.

Por otra parte, la invitada sostuvo que Hamás actuó de manera inhumana tras penetrar su masacre en Israel a principios de octubre.

VEA TAMBIÉN "Por cada 10 rehenes liberados Hamás tendrá un día más de pausa humanitaria": portavoz de la Cancillería de Israel en NTN24 o

“No solo secuestraron, también asesinaron a las personas, quemaron sus casas… hicieron todo esto para que las personas no pudieran escapar… es violencia, es brutalidad y no son acciones humanas, ningún humano debería tener acciones como esta”, dijo.

De acuerdo con lo indicado por la portavoz israelí a NTN24, en total 49 rehenes pertenecientes a su kibutz siguen bajo el poder de Hamás, que espera sean liberados durante la tregua y el cese al fuego prolongado por dos días más entre Hamás e Israel.

“Ellos van a poder volver a casa… no hay precio para esto”, concluyó.