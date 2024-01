Presidente de México pide a Estados Unidos que otorgue 10 millones de visas a migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que pidió a las autoridades estadounidenses la entrega de 10 millones de visas para migrantes que han estado trabajando durante más de 10 años en la unión americana y que no han regularizado su situación.

En medio de su conferencia matutina de prensa, Obrador aseguró que para frenar la ola de migrantes que llega a diario al norte de México se debe trabajar en conjunto y de esta manera enfrentar la pobreza y el desempleo.

Asimismo, solicitó que se ponga fin a las sanciones contra Venezuela y Cuba, ya que considera que estas han agravado la situación de los ciudadanos, obligándolos a migrar.

pez Obrador se burló además de la visita a la frontera que hicieron esta semana el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y otros republicanos porque no encontraron imágenes de una crisis migratoria.

“Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron, no les salió su numerito (la escena), pero no fue porque se les haya expulsado (a los migrantes), no, se les convenció de que había que buscar las vías legales”, declaró.

Su pronunciamiento se da luego de que el pasado 30 de diciembre fueran secuestrados 31 migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos.

“Se reportó este secuestro (…). Se sabe que es un camión con 30 o 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda”, afirmó en su momento López Obrador.

VEA TAMBIÉN 31 migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos fueron secuestrados en México o

De acuerdo con las autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, los migrantes raptados viajaban en un autobús rumbo a una ciudad fronteriza con Estados Unidos.

“El vehículo partió de Monterrey, y tenía como destino final la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, de donde los migrantes intentan pasar a Estados Unidos”, resaltó el portavoz.

Posteriormente, las autoridades mexicanas informaron el miércoles 3 de enero que los migrantes que permanecían secuestrados ya habían sido liberados.

“Gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la FGE, Sedena, Guardia Nacional y la SSPYC se logró rescatar los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre en 2023”, sostuvo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de México.