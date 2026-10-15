Protestas universitarias en contra de Javier Milei: se reportaron 31 detenidos y ocho policías heridos

Una multitud de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales se movilizó este jueves 15 de octubre en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir al presidente Javier Milei que cumpla la ley de financiamiento universitario y que revierta los recortes presupuestarios que están afectando a la educación superior. La jornada finalizó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En las inmediaciones del Congreso Nacional, la Policía usó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a parte de los asistentes. Según la agencia EFE, los incidentes iniciaron cuando un grupo de cerca de ocho encapuchados rompió mobiliario urbano y arrojó objetos contra las vallas que protegían el Parlamento. La intervención policial de igual forma afectó a estudiantes, docentes, familias y otros manifestantes que participaban de manera pacífica.

Los reportes difundidos por medios argentinos, reportaron 31 personas detenidas y ocho policías heridos. En los disturbios, un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro y una manifestante fue alcanzada en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno, según imágenes y testimonios recogidos por EFE.

La quinta Marcha Federal Universitaria buscaba presionar al Ejecutivo para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que aprobó el Congreso en 2025 y ratificada luego pese al veto presidencial. La norma contempla recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas y mecanismos de actualización de los salarios docentes.

Las universidades y organizaciones convocantes aseguran que el Gobierno mantiene fondos sin entregar, así como los recortes y la pérdida de poder adquisitivo dificultan el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de docentes e investigadores. La disputa igualmente llegó a los tribunales, los cuales emitieron decisiones para exigir la aplicación de la norma.

El Gobierno de Milei defiende su política de ajuste como parte de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal. Su partido, La Libertad Avanza, cuestionó anteriores movilizaciones universitarias y las describió como protestas políticas en contra de la administración.

La manifestación se extendió a diferentes ciudades del país y reunió a sectores que reclaman por los recortes en otras áreas públicas. Los incidentes frente al Congreso de nuevo ponen en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades y la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales.