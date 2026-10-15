NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Argentina

Protestas universitarias en contra de Javier Milei: se reportaron 31 detenidos y ocho policías heridos

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Estudiantes, docentes y trabajadores salieron a las calles de Argentina para exigir fondos para las universidades públicas. La jornada finalizó en enfrentamientos frente al Congreso.

Una multitud de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales se movilizó este jueves 15 de octubre en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir al presidente Javier Milei que cumpla la ley de financiamiento universitario y que revierta los recortes presupuestarios que están afectando a la educación superior. La jornada finalizó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En las inmediaciones del Congreso Nacional, la Policía usó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a parte de los asistentes. Según la agencia EFE, los incidentes iniciaron cuando un grupo de cerca de ocho encapuchados rompió mobiliario urbano y arrojó objetos contra las vallas que protegían el Parlamento. La intervención policial de igual forma afectó a estudiantes, docentes, familias y otros manifestantes que participaban de manera pacífica.

Los reportes difundidos por medios argentinos, reportaron 31 personas detenidas y ocho policías heridos. En los disturbios, un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro y una manifestante fue alcanzada en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno, según imágenes y testimonios recogidos por EFE.

La quinta Marcha Federal Universitaria buscaba presionar al Ejecutivo para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que aprobó el Congreso en 2025 y ratificada luego pese al veto presidencial. La norma contempla recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas y mecanismos de actualización de los salarios docentes.

Las universidades y organizaciones convocantes aseguran que el Gobierno mantiene fondos sin entregar, así como los recortes y la pérdida de poder adquisitivo dificultan el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de docentes e investigadores. La disputa igualmente llegó a los tribunales, los cuales emitieron decisiones para exigir la aplicación de la norma.

El Gobierno de Milei defiende su política de ajuste como parte de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal. Su partido, La Libertad Avanza, cuestionó anteriores movilizaciones universitarias y las describió como protestas políticas en contra de la administración.

La manifestación se extendió a diferentes ciudades del país y reunió a sectores que reclaman por los recortes en otras áreas públicas. Los incidentes frente al Congreso de nuevo ponen en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades y la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales.

Temas relacionados:

Argentina

Javier Milei

Protestas

Internacional

Latinoamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Macero y Jorge Rodríguez - EFE
Claudia Macero

“Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”: la contundente respuesta de Claudia Macero a Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Al estilo de Maduro: la tirana Delcy Rodríguez decretó el inicio de la Navidad en noviembre

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Claudia Macero y Jorge Rodríguez - EFE
Claudia Macero

“Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”: la contundente respuesta de Claudia Macero a Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Al estilo de Maduro: la tirana Delcy Rodríguez decretó el inicio de la Navidad en noviembre

María Corina ya suma siete intentos por regresar a Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. (X de Petro)
Gobierno Petro

Gustavo Petro asegura que no tiene más bienes que el de una casa y reveló imágenes del momento del pago de la "última cuota"

Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Así será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas ante tribunal de Nueva York

Foto: Guardia Civil de España
España

Impactante persecución en el mar: autoridades de España protagonizaron operativo contra narcolancha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023