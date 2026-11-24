La modelo, presentadora y actriz venezolana Catherine Fulop regresó en las últimas horas a Venezuela tras 14 años sin ver a sus seres queridos luego de su último viaje en el 2012.

Fulop reveló la razón por la que no regresó a Venezuela anteriormente durante una entrevista con el programa Infama de América TV en Argentina.

La actriz venezolana explicó que no volvió a su país por el miedo de que algo le pasara a su ingreso al país. Incluso, aseguró que sintió miedo a su ingreso a Venezuela por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

"Llegué al aeropuerto con incertidumbre de no saber qué va a pasar", dijo.

"Durante muchos años sentí un miedo con todo esto de la ley del odio. No me quería arriesgar", añadió.

La modelo aseguró que sus opiniones en contra del régimen podrían haber puesto en riesgo su ingreso a Venezuela.

“Era como que uno decía ‘Bueno, si yo hablo mal

o estoy en contra o soy opositora...’”, resaltó.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la modelo caraqueña mostró cómo fue el encuentro con su familia tras más de una década sin visitar a los suyos en su país natal.

Me vine nuevamente a Venezuela, después de 14 años", dijo emocionada la actriz en su video publicado.

"Qué emoción estar de nuevo en mi país y no podía estar más feliz de regresar para reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", agregó.

En el video compartido se observa a la modelo abrazando a sus seres queridos y muy emocionada por el encuentro.

"Volver a casa tiene una magia muy especial", indicó.